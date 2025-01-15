تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، صورة للدولي المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح (32 عاماً)، بقميص الهلال.

وأرفق تركي آل الشيخ مع صورة "مو" عبر منصة "فيسبوك"، 3 رموز تعبيرية تطرح تساؤلات عن مدى إمكانية انضمام اللاعب إلى بطل السعودية.

يأتي ذلك في ظل غموض موقف صلاح بشأن تجديد عقده مع فريق ليفربول حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 ولم يتم التوصل لاتفاق للتجديد حتى اللحظ وسط أنباء متضاربة ومتباينة.

وحاول الدوري السعودي خلال الانتقالات السابقة في ضم صلاح ولكن المفاوضات لم تكتمل، ما دعا الهلال إلى تجديد المفاوضات.