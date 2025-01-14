كلوب يكشف عن رأيه في تأخر حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي السابق ومدير كرة القدم الحالي في شركة ريد بول في مدينة سالزبورغ النسموية الثلاثاء، عن أمله في أن يمدد المهاجم المصري محمد صلاح عقده مع الـ «ريدز».

وردّ كلوب (57 عاما) على سؤال حول المتألق صلاح (32 عاما) طرحه صحافي مصري «أتمنى أن يبقى. إنه لاعب رائع ورجل رائع ورياضي استثنائي، وأفضل سفير يمكن أن تحصل عليه بلادك».

وتابع في أول مؤتمر صحافي له منذ مغادرته شمال إنجلترا في يونيو الماضي بعد 7 سنوات قضاها في «أنفيلد رود»: «آمل في أن يبقى مع ليفربول».

ويتصدر ليفربول الذي فاز بإشراف كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري في 2020 من بين عدة ألقاب، ترتيب الدوري الإنجليزي والمجموعة المشتركة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تسعد هذه النتائج المدرب الألماني الذي قال «من الرائع أن يقدموا أداء جيدا، أتمنى لهم كل التوفيق. أشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات. إنها كرة قدم رائعة. حتى لو لم تكن تشجع ليفربول في هذه المرحلة، فإنني أستمتع بها».

وأردف «من الأفضل أن تشاهدهم لأن هذه كرة قدم عالية المستوى».

وعبّر مدرب بوروسيا دورتموند السابق عن رغبته أيضا في أن يقدم المدافعان الهولندي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد على تمديد عقديهما اللذين ينتهيان مع نهاية الموسم الحالي أيضا مع الـ«ريدز».