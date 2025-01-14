تأجيل كأس أمم إفريقيا لعدم جاهزية الملاعب

أجّل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مسابقة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين والتي كانت مقررة بين 1 و28 فبراير الحالي في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، بسبب عدم جاهزية الملاعب، وفقا لما أعلن عبر موقعه الرسمي الثلاثاء.

وتقام المسابقة المخصصة للاعبين الذين ينشطون في مسابقات بلادهم المحلية فقط كل عامين، ومن المقرر سحب القرعة الخاصة بها الأربعاء بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال الاتحاد "تم إحراز تقدم جيد في كينيا وتنزانيا وأوغندا بما يتعلق ببناء وتحديث الملاعب الرئيسية وملاعب التدريب، الفنادق، المستشفيات والبنية التحتية الأخرى استعدادا لاستضافة كأس أمم إفريقيا للمحليين بنجاح".

وأضاف "لكن الخبراء الفنيين والبنية التحتية في (كاف) الذين كان بعضهم يعمل في كينيا وتنزانيا وأوغندا، نصحوا كاف بأن هناك حاجة للمزيد من الوقت لضمان أن البنية التحتية والمرافق تفي بالمعايير المطلوبة".

وكان أشار مصدر لوكالة فرانس برس إلى أن "وفد كاف الذي يقوم بالتفتيش على منشآت المسابقة غير راض عن حالة الملاعب بصفة خاصة، بالإضافة لعدم توفر ملاعب التدريب بالصورة اللازمة".

وكانت المسابقة قد شهدت عدة تعثرات، حيث لم تتقدم أي دولة لاستضافتها في البداية قبل أن يقرر كاف اسنادها إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا، كنوع من اختبار الجاهزية للدول الثلاثة التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتواصلت الأزمات برفض عدد من الدول من بينها مصر والجزائر وجنوب إفريقيا المشاركة في التصفيات والتي انتهت في ديسمبر 2024 بتأهل 14 منتخباً بالإضافة للدول الثلاث المنظمة.

ثم قرر رئيس كاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي دعوة الدول التي لم تشارك في التصفيات لخوض ملحق يتأهل منه منتخبان للنهائيات، ليصل عدد المنتخبات المشاركة إلى 19 منتخباً يتم تقسيمها على 4 مجموعات. ولم يتحدد بعد عدد الفرق المنتخبات في الملحق أو توقيت إقامته.