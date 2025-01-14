حارس مرمى ليفربول ينتقل إلى شالكه

وقّع حارس مرمى ليفربول الإنجليزي السابق الألماني لوريس كاريوس الثلاثاء عقدا مع مواطنه شالكه من الدرجة الثانية، على أمل إحياء مسيرته مجددا.

وتنقّل كاريوس بين أندية إنجليزية وألمانية وتركية عدة، لكنه فشل في حجز مركز أساسي له بين الخشبات الثلاث.

وتعرض ابن الـ31 عاما لانتقادات لاذعة بعدما ظهر بمستوى ضعيف خلال خسارة فريقه السابق ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، علما أنها كانت مباراته الأخيرة بقميص الـ«ريدز».

وبعد خمسة أيام من النهائي الشهير، شخّصت إصابة كاريوس بارتجاج في الدماغ، بعد اصطدامه مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد.

ودافع كاريوس أخيرا عن عرين نيوكاسل الإنكليزي، لكنه بات لاعبا حرا منذ انتهاء عقده في تموز/يوليو 2024.

ومن المتوقع أن يصبح كاريوس الذي وصل إلى مدينة غيلسنكيرشن الجمعة للخضوع للفحص الطبي، الحارس الثاني خلف لجاستين هيكيرين (24 عاما).

قال كاريوس في بيان «شالكه ناد كبير ويملك قاعدة جماهيرية متعطشة للفوز».

وتابع «أتطلع للتدريب مع الفريق».

وينضم كاريوس إلى العملاق شالكه الذي يعاني بسبب نتائجه السيئة حيث يتقدم بفارق ست نقاط فقط عن مناطق الهبوط في الدرجة الثانية.