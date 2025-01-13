كيف فاز برشلونة على ريال مدريد؟.. فليك يروي قصة "السوبر المذهل"

أعرب مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم هانسي فليك عن فخره بالنادي واللاعبين والجماهير وذلك بعد قيادته للفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وتوج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب الفوز على الغريم التقليدي 5-2 في المباراة النهائية التي أقيمت بالسعودية، الأحد، التي كانت تستضيف البطولة للمرة الخامسة.

وقال فليك في حديثه خلال المؤتمر الذي عقد عقب المباراة: «قدم الفريق أداء رائعاً يستحق الإشادة، وسط أجواء جماهيرية مذهلة في ملعب المباراة، نحن لا ننظر للتاريخ، بل نركز على الحاضر من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق النجاحات لبرشلونة».

وعن تفاصيل المباراة قال فليك: «بعد هدف ريال مدريد الأول، عدنا بسرعة، والطريقة التي واصلنا بها اللعب حتى النهاية كانت مذهلة، أحببت كيف دافعنا كمجموعة، خاصة بعد حالة الطرد، كان أداء اللاعبين رائعا ويعكس روح الفريق».

وأكد: «المباراة أظهرت أن الفريقين يمتلكان قوة كبيرة، لكننا لعبنا بطريقة رائعة، ومن المؤكد أن علينا أن نتعلم من كل مباراة نلعبها، ونقوم بتحليل هذه اللقاءات لتحسين فريقنا، فلدينا نقاط قوة واضحة، لكننا ندرك أيضا أن هناك نقاط ضعف نحتاج العمل عليها».