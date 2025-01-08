إصابة جديدة لكيريوس قبل أيام من بطولة أستراليا

انسحب الأسترالي نيك كيريوس من مباراة استعراضية في كرة المضرب أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأربعاء، بسبب إصابة في البطن، مما أثار الشكوك حول إمكانية خوضه بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب التي تنطلق نهاية هذا الأسبوع.

وعاد اللاعب الجدلي إلى الملاعب الأسبوع الماضي في دورة بريزبين بعد غياب 18 شهراً، عقب تعافيه من جراحة بركبته وأخرى لتصحيح عدم استقرار المعصم.

ودّع من الدور الأول بعد ثلاث مجموعات صعبة أمام الفرنسي الصاعد جيوفاني كبيتشي-بيريكار وأقر بعد المباراة أنه عانى من الأوجاع.

وخاض كيريوس مبارتين في الزوجي إلى جانب ديوكوفيتش، وكان متوقعا أن يواجهه في مباراة خيرية الخميس على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن.

وتفتتح منافسات بطولة أستراليا يوم الأحد.

وكتب كيريوس على موقع إنستغرام "للأسف لن أتمكن من اللعب مع صديقي العزيز هذا الخميس، إذ خضعت لفحص بالموجات الصوتية أظهر تعرضي لإجهاد من الدرجة الأولى في البطن".

وتابع "سأخلد للراحة وأقوم بكل ما في وسعي كي أكون جاهزا لبطولة أستراليا".

وكان صاحب الشعبية الكبيرة في أستراليا قد بلغ نهائي بطولة ويمبلدون الكبرى على أرض عشبية عام 2022، عندما خسر بأربع مجموعات أمام ديوكوفيتش.

لكن اللاعب صاحب المزاج الصعب في بعض الأحيان، لم يتمكن خلال مسيرته من مقارعة الثلاثة الكبار، ديوكوفيتش والمعتزلين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.