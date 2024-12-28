خليجي 26.. مسؤول يفصل في جدل الصدارة بين السعودية والبحرين

أثارت اللائحة التنظيمية لبطولة "خليجي 26" المقامة حالياً في الكويت جدلاً واسعا بعدما تم اعتبار السعودية متصدراً للمجموعة الثانية على حساب منتخب البحرين ولكل منهما ستة نقاط، على الرغم من أفضلية المواجهة المباشرة بين المنتخبين المتأهلين لمصلحة البحرين الذي كان قد فاز في الجولة الأولى 3-2.

وتم وضع السعودية في الصدارة استنادا لأفضلية الأهداف التي جاءت لمصلحة الأخضر بعد تسجيله ثمانية أهداف، مقابل ستة أهداف أحرزها الأحمر خلال مبارياته، ولكن قناة دبي الرياضية نقلت عن مصدر مسؤول في البطولة عبر مراسلها في الكويت بأن "الأحمر البحريني خرج من مرحلة المجموعات متصدرا لأفضلية المواجهات المباشرة مع السعودية، وبالتالي هو المتصدر وسيواجه عمان في

وبذلك تلعب السعودية مع عمان والبحرين مع الكويت في الدور نصف النهائي والمقرر الثلاثاء المقبل.



نظام التأهل في دور المجموعات على النحو التالي

1-أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها في مباريات المنتخبات المتعادلة (المواجهات المباشرة)

2-فارق الأهداف الناتج من مباريات المنتخبات المتعادلة (المواجهات المباشرة)

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المنتخبات المتعادلة (المواجهات المباشرة)

4-ناقص عدد الأهداف المُسجلة في مرمى المنتخبات المتعادلة

5-أكبر عدد من الأهداف تم تسجيلها في البطولة

6-اللعب النظيف، (أقل منتخب تحصل على بطاقات صفراء وحمراء)

7-إجراء قرعة