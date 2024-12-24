الفئران تغزو أولد ترافورد.. أزمة في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن غزو مفاجئ من قبل الفئران إلى ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد".

قالت صحافي ديلي ميل، مايك كيغان: "تم اكتشاف غزو من قبل الفئران في ملعب أولد ترافورد، معقل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وأضاف: "تم كشف ذلك الأمر خلال زيارة حديثة من قبل مفتشي النظافة في نادي مانشستر يونايتد".

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، من 6 انتصارات، و4 تعادلات، و7 هزائم.