أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة بانتصار تاريخي

حقق أتلتيكو مدريد، فوزا تاريخيا على مضيفه برشلونة بنتيجة (2-1) في قمة الجولة 18 من الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

جاء هدف المباراة الأول عن طريق النجم بيدري في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وأدرك هدف التعادل لأتلتيكو مدريد رودريغو دي بول في الدقيقة 60.

وسجل الهدف الفوز لأتلتيكو ألكسندر سورلوث في الدقيقة 90+6.

وهذا الانتصار هو الأول للمدرب الأرجنتيني دييغوو سيميوني على برشلونة في معقله، منذ تولي الأرجنتيني، تدريب الروخي بلانكوس عام 2011.

وتجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول.