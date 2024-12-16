خبر سار لجمهور ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية

سيعود النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تشكيلة فريقه ريال مدريد لخوض نهائي كأس القارات للأندية أمام باتشوكا المكسيكي الأربعاء في الدوحة، وفقا لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية الإثنين.

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة بالدوري المحلي أمام رايو فايكانو (3-3) السبت، وذلك بسبب إصابة في الفخذ أجبرته على الخروج في الدقيقة 36 من مواجهة أتالانتا الإيطالي الثلاثاء الماضي ضمن دوري أبطال أوروبا (3-2).

وسيكون المهاجم صاحب الأهداف الـ12 في مختلف المسابقات هذا الموسم، ضمن المجموعة التي ستخوض نهائي كأس القارات للأندية والتي سيواجه خلالها بطل أوروبا نظيره المكسيكي الفائز على الأهلي المصري في نصف النهائي السبت.

ويحتل حامل لقب "لا ليغا"، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المركز الثالث حاليا في الدوري خلف برشلونة وجاره أتلتيكو، علما أنه سيستضيف إشبيلية بعد ظهر الأحد المقبل.

وبالإضافة إلى مونديال الأندية بنسخته الجديدة التي تضم 32 فريقا، يعيد "فيفا" إطلاق كأس القارات للأندية التي تجمع أبطال مسابقات قارية مختلفة. وتأهل ريال مدريد، ممثّل أوروبا بتتويجه بلقب دوري الأبطال 2024، إلى النهائي بشكل مباشر.