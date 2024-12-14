ماذا قال مدرب مانشستر يونايتد عن مواجهة "غوارديولا سيتي"؟

يرغب روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن يرى تحسنا وروح قتالية، من فريقه المتطور، الذي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر غداً الأحد (20:30 بتوقيت الإمارات).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أموريم (39 عاما)، الذي عين مؤخرا مديرا فنيا لمانشستر يونايتد، يسعى لأن يقدم عرضا قويا أمام مانشستر سيتي، في أول ديربي يقود فيه الفريق.

مباراة الأحد ستكون مثيرة لاسيما وأن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، وخسر في سبع من تلك المباريات.

في الوقت نفسه، قد يكون مانشستر يونايتد مدفوعا بفوزه 2-1 على فيكتوريا بلزن التشيكي في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، ولكن الخسارة أمام أرسنال ونوتينغهام فورست تركتهم بأدنى رصيد نقاط لهم في هذا التوقيت من الموسم منذ عام 1986.

وقال أموريم في تصريح لقناة النادي التليفزيونية :" كنت أتطلع دائما لتدريب مانشستر يونايتد، خاصة في مباراة ديربي، ولكن لدينا الكثير من الأمور للتركيز فيها".

وأضاف: "نحن نركز للتحسن يوما بعد الآخر، ونريد رؤية أشياء مختلفة".

وبسؤاله عن مدى تأثير الفوز المتأخر في التشيك على فريقه، قال :"من المهم عندما تبدأ الاستعداد للمباراة التالية أن يكون لديك شعور بالفوز".

وأضاف: "لا تنخدع بالانتصار- ينبغي أن نفوز بمباريات من هذه النوعية التي لعبناها يوم الخميس- لذلك نحن نذهب لمباراة أخرى، ونحن بحاجة للفوز".

وأضاف: "خسرنا المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي. يجب أن يكون لدينا هذا الشعور بالفوز في مثل هذه المباريات، وسنكون مستعدين".

وأردف: "بالطبع نعلم أنه يتعين علينا أن نحسن الكثير من الأشياء، والكثير من الأشياء تتغير هنا، ولكننا سنقاتل للفوز بالمباراة".

وواجه يونايتد أوقاتا صعبة على ملعب الاتحاد في السنوات الأخيرة حيث خسر 1-4 و3-6 و1-3 وكان آخر فوز حققه الفريق هناك في مارس 2021 .

ولكن أموريم يتوجه بفريق في وقت مختلف حيث يواجه مانشستر سيتي، بقيادة جوسيب جوارديولا، الذي يمر بأصعب فترة له في تدريب الفريق منذ توليه المسؤولية في2016.

وكان أموريم قاد سبورتينج لشبونة للفوز على مانشستر سيتي 4-1 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، قبل رحيله لتدريب مانشستر يونايتد.

وقال أموريم: "لدي احترام كبير لمانشستر سيتي، ولكنني أركز فقط على مانشستر يونايتد".

وأضاف :"لدينا الكثير لنفعله هنا، في ذهني لا يوجد سوى هذا".