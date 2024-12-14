سلوت يرفض الحديث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، رفضه الحديث عن مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، معرباً في الوقت نفسه، عن أمله مواصلة قائد منتخب الفراعنة توهجه مع الفريق هذا الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو المقبل، ولاتزال المفاوضات جارية بين ممثلي اللاعب وإدارة ليفربول من أجل تمديد التعاقد.

وصرح سلوت في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، للحديث عن مباراة ليفربول وضيفه فولهام، المقررة اليوم، في المرحلة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: «أعمل مع كثير من اللاعبين المميزين هنا ومحمد صلاح بالتأكيد واحد منهم، لكنه أيضاً واحد من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف، مثل المهاجمين الآخرين لدينا».

وأضاف سلوت: «إنه أحد الأسباب وراء احتفاظنا بشباكنا نظيفة في العديد من اللقاءات، لأننا ندافع بـ11 لاعباً ونهاجم بـ11 لاعباً، وهو واحد من اللاعبين الذين يشكلون المنتج النهائي في هجماتنا. إنه يقوم بذلك بشكل جيد حقاً على مدار سنوات مع ليفربول، ونأمل أن يستمر في القيام بذلك في الأسابيع المقبلة أيضاً».