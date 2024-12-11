بث مباشر.. تصويت "فيفا" على فوز السعودية باستضافة مونديال 2034

يترقب العالم، اليوم الأربعاء، اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجاري حالياً للتصويت على الدول المضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وحيث يجتمع 211 اتحاداً وطنياً للتصويت على فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، وفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، ليسجل التاريخ السعودية بوصفها أول دولة في تاريخ المونديال تستقبل منفردة 48 منتخباً دفعة واحدة، على اعتبار أن نسخة 2026 ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما ستقام نسخة 2030 في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

📺 بث مباشر | بداية اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي سيتم فيه الإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034#ترشح_السعودية2034 https://t.co/pdJmLWhJiR — ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (@Saudi2034bidAR) December 11, 2024

وأعطى «فيفا» الملف السعودي تقييماً عالياً غير مسبوق في تاريخ ملفات الدول المتقدمة لاستضافة كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930، حيث حصل على 4.18 من 5، واصفاً المخاطر بأنها متوسطة، فيما وصف ملف مونديالي 2026 و2030 بـ«عالي المخاطر» ودرجة تقييم أقل من الملف السعودي.