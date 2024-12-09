مباراة واحدة تعني لبرشلونة 54 مليون يورو!

تعني مباراة برشلونة خارج ملعبه أمام بوروسيا دورتموند، الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، حصوله على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ54 مليون يورو سيضمن الحصول عليها إذا ضمن التأهل إلى الدور الثاني بالخصول على مقعد مباشر في البطولة المقامة بنظام جديد.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن المدرب الألماني هانزي فليك يتطلع للفوز من أجل ضمان التأهل المباشر لثمن نهائي الأبطال (أول 8 فرق في الترتيب العام)، لتجنب مباراتي الملحق (بين أصحاب المراكز من 9 - 24) في فبراير المقبل.

وفي الوقت الذي ينظر فليك للمباراة فنياً، فإن إدارة برشلونة التي تعاني الأزمات المالية منذ مواسم تفتح علينها على قمة بروسيا دورتموند من منطلق مالي صرف لأن المبلغ التي ستحصل عليه حال الفوز والتأهل المباشر سينقذ النادي في أمور مالية كثيرة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة جنى بالفعل 8.4 مليون يورو من فوزه في 4 مباريات، ويمكنه زيادة هذا الرقم إلى 14.7 مليون يورو إذا فاز في المباريات الثلاث المتبقية (بوروسيا دورتموند، بنفيكا، أتالانتا)، كما يمكنه الحصول على 10 ملايين يورو إضافية إذا تصدر الترتيب العام.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على دورتموند من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، إذ يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 12 نقطة من (4 انتصارات وهزيمة)، متفوقًا بفارق الأهداف على دورتموند (الرابع).