تأجيل قمة الدوري الإنجليزي بين إيفرتون وليفربول

تأجّلت مباراة ليفربول المتصدر وجاره إيفرتون في "دربي ميرسيسايد" اليوم السبت في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بسبب الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن عاصفة.

وتعرضت المناطق الغربية من المملكة المتحدة لرياح قوية وأمطار غزيرة مما أدى إلى اضطرابات واسعة في السفر.

وقال إيفرتون مستضيف المباراة في بيان إن المباراة تأجلت لأسباب تتعلق بالسلامة بعد اجتماع بين الناديين، الشرطة المحلية وبلدية ليفربول.

وأضاف النادي "بينما نتفهم أن هذا سيكون مخيبا للغاية للجماهير، إلا أن سلامة الجماهير والموظفين واللاعبين تأتي في المقام الأول".

ستكون هذه المباراة آخر دربي ميرسيسايد في الدوري على ملعب غوديسون بارك أرض إيفرتون منذ عام 1892، قبل الانتقال إلى ملعب جديد بسعة 53 ألف متفرج في الموسم المقبل.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد 14 مباراة من الموسم المكون من 38 مرحلة.

وضمن السياق عينه، تأجلت مباريات في المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في بليموث وكارديف الجمعة للأسباب نفسها.