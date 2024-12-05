فان دايك مستاء من عرض ليفربول

كشفت صحيفة ذا أثلتيك أن نادي ليفربول قدم عرضاً جديداً لقائد الفريق فيرجيل فان دايك من أجل التمديد معه.

وقالت الصحيفة إن عرض النادي الإنجليزي لم يرقى إلى تطلعات المدافع الهولندي.

وتابعت: "فيرجيل فان دايك مستاء للغاية من العرض الجديد الذي قدمته له إدارة ليفربول".

وأضافت: "قدم ليفربول عرضاً لتجديد التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في محاولة لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن مستقبله من خلال ربط المدافع الهولندي بعقد جديد، لكن يبدو أن الأمور لم ترقى إلى مستوى تطلعات الطرفين معاً".

وواصلت: "لا يوجد تقدم حتى الآن بشأن قيمة الصفقة أو مدتها ولكن المحادثات مستمرة".

ويعد فان دايك واحداً من بين ثلاثة لاعبين مهمين، إلى جانب محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد، الذين من المقرر أن تنتهي عقودهم الحالية في الصيف.