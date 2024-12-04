تصريح مثير من ناصر الخليفي عن محمد صلاح

خرج رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، للرد على أنباء اهتمام النادي الفرنسي بالتعاقد مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان بدأ مرحلة جس نبض محمد صلاح لمعرفة إمكانية ضمه بعد نهاية عقده مع ليفربول الصيف المقبل، خاصة بعدما قال قائد منتخب مصر إن فرصة رحيله أكبر من بقائه في العملاق الإنجليزي.

ونقل الصحفي فلوريان بليتنبرغ عن ناصر الخليفي قوله في مقابلة ستبث لاحقاً على شبكة سكاي سبورتس: "هذا الخبر ليس صحيحاً. إنه لاعب رائع ومذهل لكن نحن لم نفكر أبداً في ضمه حتى أكون أميناً".

وأضاف رئيس سان جيرمان: "نعرف أن كل نادٍ يود الحصول على خدماته، لكن ببساطة فإن هذه الشائعات غير صحيحة".