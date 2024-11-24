عتيق: تفاصيل فنية صغيرة تسببت بخسارة منتخب السلة أمام لبنان

أكد المدرب المساعد للمنتخب الوطني لكرة السلة سالم عتيق، أن تفاصيل فنية صغيرة تسببت في خسارة «الأبيض» أمام نظيره اللبناني بنتيجة (77-99)، أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، في افتتاح النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «الواقعية فرضت نفسها في مواجهة وصيف كأس آسيا لعام 2022 الذي يمتلك لاعبوه خبرات كبيرة على صعيد البطولات القارية وكأس العالم، خصوصاً بالتمركز الصحيح الذي أتاح لهم تحقيق نسب نجاح في استثمار (الفرصة الثانية) للكرات المرتدة عن السلة، والتسجيل منها، بجانب تفوقهم على صعيد النجاح من الرميات الثلاثية».

وأوضح: «بنظرة سريعة إلى الإحصاءات الرسمية للمباراة، فإن المنتخب اللبناني حقق نسبة نجاح عن الرميات الثنائية بلغت 64% منها 10 نقاط من المتابعات والالتقاط الناجح للكرات المسددة والمرتدة عن سلتنا، مقارنة بنجاحنا في تحقيق أربع نقاط فقط على صعيد (الفرصة الثانية) من أصل نسبة نجاح اقتصرت لـ(الأبيض) على الرميات الثنائية وقفت عند 59.09%».

وأضاف: «فارق الخبرات سمح للاعبي منتخب لبنان بالحصول على 41 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة عن السلة، منها 30 دفاعياً و11 هجومياً، مقابل 28 التقاطاً ناجحاً للاعبي المنتخب، منها 20 على المستوى الدفاعي».

وتابع: «الأمر ذاته ينطبق على صعيد الخبرات الكبيرة للاعبي لبنان من خلال الرميات الثلاثية، والتي افتقدنا فيها غياب لاعبنا عمر العامري المصاب، ما منح التفوق للاعبي (منتخب الأرز) الذين حققوا نسبة نجاح بالرميات الثلاثية بلغت 38.1%، مقارنة بنسبة نجاح 20% للاعبي المنتخب».

وأشار عتيق إلى أن مباراة لبنان تمثل بروفة مهمة للاعبي (الأبيض) قبل مواجهتهم المهمة والمصيرية أمام البحرين غداً على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وقال: «تمكنا من قطع الكرات من أمام لاعبي منتخب لبنان في 12 مناسبة، كما يحسب للاعبي دكة البدلاء في المنتخب تفوقهم على صعيد النقاط المسجلة البالغة 35 نقطة مقارنة بـ32 نقطة لبدلاء (منتخب الأرز)، في أرقام تؤكد أن المباراة تمثل بالنسبة لنا البروفة المثالية قبل مواجهة البحرين المصيرية، خصوصاً أن البحرينيين قادمون إلى دبي بعد أن حققوا انتصاراً صعباً على المنتخب السوري بنتيجة (76-71)».