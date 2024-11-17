3 منتخبات تحلّق نحو المونديال.. و«الأبيض» يقترب من السرب

اقتربت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران، من حسم تأهلها لنهائيات كأس العالم 2026، بعد انتهاء مرحلة الذهاب من تصفيات قارة آسيا، بعدما رفع كل منها رصيده إلى 13 نقطة منفردة بصدارة المجموعات الثلاث للتصفيات، فيما يشتعل الصراع بين تسعة منتخبات لحجز بطاقة التأهل الثانية المؤهلة بشكل مباشر للمونديال.

ونجح منتخب إيران (13 نقطة) في التغلب على كوريا الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الأولى 3-2، مستفيداً من خسارة ملاحقه المباشر أوزبكستان أمام قطر بالنتيجة ذاتها، ليتسع الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط، في وقت أحيت الجولة الخامسة التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، آمال «الأبيض الإماراتي» في المنافسة بالمجموعة على البطاقة الثانية المؤهلة بشكل مباشر لكأس العالم، بعد الفوز الكبير على قيرغيزستان 3-0، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط فقط، عن المنتخب الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

وتمسك المنتخب القطري بالفرصة الأخيرة لحفظ حظوظه في المنافسة بفوزه القاتل على أوزبكستان في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع رصيده هو الآخر إلى سبع نقاط، وتزداد مباراته مع الأبيض صعوبة، التي على ضوء نتيجتها سيتحدد الطرف الذي سيكمل منطقياً الطريق نحو البطاقة الثانية، في حين ابتعد منتخبا قيرغيزستان وكوريا الشمالية عن المنافسة بعد خساراتهما في الجولة الأخيرة، وتجمد رصيدهما عند ثلاث نقاط ونقطتين، على التوالي.

كوريا الجنوبية تحلّق

وفي المجموعة الثانية، واصل منتخب كوريا الجنوبية أفضليته، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على الكويت في ملعبه وبين جمهوره 3-1، ليُحلق في الصدارة بـ13 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه العراق والأردن اللذين فشلا في فك الشراكة بينهما على المركز الثاني، بتعادلهما سلباً في البصرة، في وقت استفاد فيه المنتخب العُماني من تلك النتيجة وفاز على فلسطين بهدف دون ردّ، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، وتبقى حظوظه قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية، وتجمد رصيد منتخب فلسطين عند نقطتين في المركز الأخير، والكويت في المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

اليابان في المقدمة

وواصل المنتخب الياباني أفضليته في المجموعة الثالثة (13 نقطة)، وحقق الفوز بسهولة خارج قواعده على حساب إندونيسيا برباعية نظيفة، ويزداد الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، وهو أكبر فارق في النقاط بين المتصدر والوصيف في المجموعات الثلاث.

وتملك ثلاثة منتخبات حظوظاً قوية في الظفر بالبطاقة الثانية، بعد نجاح المنتخب السعودي في العودة من أستراليا بنقطة التعادل ليرفع الفريقان رصيدهما إلى ست نقاط، وهو الرصيد نفسه للمنتخب الصيني الذي فاز بدوره على البحرين بهدف دون ردّ، ليتجمد رصيده عند خمس نقاط، في حين جاء منتخب إندونيسيا في المركز الأخير بثلاث نقاط.

أرقام مرحلة الذهاب

وشهدت مرحلة الذهاب من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا إقامة 45 مباراة، سُجل خلالها 116 هدفاً بواقع 2.5 هدف في المباراة الواحدة، إذ حضر الفوز في 31 مباراة مقابل 14 تعادلاً.

وسُجل من الأهداف الـ116، ثمانية أهداف من ضربات جزاء، وستة أهداف «عكسية»، في حين تم إهدار أربع ضربات جزاء.

وتصدّر المنتخب الياباني المنتخبات الـ18 الأكثر تسجيلاً للأهداف، بواقع 19 هدفاً، وتبعه كوريا الجنوبية بتسجيل 11 هدفاً، ثم منتخب قطر الذي سجل 10 أهداف، بينما سجل المنتخب الإيراني تسعة أهداف، في حين جاءت منتخبات السعودية والبحرين وفلسطين في المركز الأخير من حيث نسبة التسجيل، بعد أن أحرز كل منها ثلاثة أهداف فقط.

كما جاء المنتخب الياباني في الصدارة من حيث قوة دفاعه، إذ لم يستقبل سوى هدف واحد فقط، خلال مبارياته الخمس، وتبعه كل من أستراليا والعراق وإيران، واستقبلت شباكها ثلاثة أهداف.

ويُعد المنتخب الصيني الأضعف دفاعاً، إذ استقبل 13 هدفاً في الدور الأول، وتبعه كل من الكويت وقيرغيزستان بـ10 أهداف.

وأشهر قضاة الملاعب البطاقة الصفراء في 128 مرة، في حين حضرت البطاقة الحمراء في 11 مرة.

• اليابان الأكثر تسجيلاً بـ19 هدفاً.. والأقوى دفاعاً باستقبال هدف واحد.

• المنتخب الصيني الأضعف دفاعاً.. استقبل 13 هدفاً في 5 مباريات.

أرقام المنتخب الوطني في الذهاب

لعب: 5 مباريات

الفوز: 2

التعادل: 2

الخسارة: 1

أهداف سجلها: 7

أهداف استقبلها: 4

بطاقات صفراء: 5

بطاقات حمراء: 1