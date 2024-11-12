مدرب إنجلترا يخسر جهود 8 لاعبين

سيفتقد مدرب إنجلترا الموقت لي كارسلي الى 8 لاعبين كان قد استدعاهم لمواجهة اليونان وايرلندا ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانسحب تباعا بداعي الإصابة كل من ثنائي أرسنال ديكلان رايس ويوكايو ساكا، وثنائي تشلسي ليفي كولويل وكول بالمر وثنائي مانشستر سيتي فيل فودن وجاك غريليش بالاضافة الى مدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثمبتون أرون رامسدايل.

وقرر كارسلي استدعاء خمسة لاعبين بدلا من هؤلاء وهم مورغان روجرز (استون فيلا) وذلك للمرة الاولى بالاضافة الى حارس مرمى بيرنلي من الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) جيمس ترافورد، والمدافع تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) وجاراد برانثويت (ايفرتون) وجاريد بوين (وست هام).

وتلتقي انجلترا مع اليونان الخميس في اثينا قبل ان تستقبل ايرلندا الأحد.

واستلم كارسلي منصبه خلفا لغاريث ساوثغيت بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بصورة موقتة وسيسلم الامانة الى الألماني توماس توخل الذي عينه الاتحاد الانجليزي مدربا الشهر الماضي على ان يستلم منصبه رسميا مطلع العام المقبل.