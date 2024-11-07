موراتا يتعرّض لـ «صدمة كبيرة في الرأس» خلال التمارين

تعرّض مهاجم ميلان الإيطالي، الإسباني ألفارو موراتا، لـ«صدمة كبيرة في الرأس» خلال تمارين الفريق اليوم الخميس ونقل إلى المستشفى، وفقا لما أعلنه النادي اللومباردي.

وأوضح ميلان «خلال الحصة الصباحية (يوم الخميس)، تعرض موراتا لصدمة كبيرة في الرأس أثناء حادثة اصطدام».

وأضاف النادي اللومباردي «تم نقله بسرعة إلى المستشفى، حيث أعطى التصوير بالرنين المغناطيسي نتيجة سلبية لألفارو، لكنه سيبقى تحت المراقبة في المستشفى، كما يتطلب البروتوكول في حالات مماثلة».

ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن اللاعب الذي حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس أوروبا 2024 أصيب إثر اصطدامه بالمدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش.

ويبدو أن مشاركته في المباراة المقبلة لفريقه امام مضيفه كالياري ضمن المرحلة 12 من بطولة إيطاليا السبت مستبعدة.

منذ عودته إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف من أتلتيكو مدريد الإسباني، سجل موراتا (32 عاما) ثلاثة أهداف في 12 مباراة بجميع المسابقات، بما في ذلك الثلاثاء خلال فوز ميلان على ريال مدريد 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان، الذي يملك مباراة أقل، المركز السابع في «سيري آ» بفارق ثماني نقاط عن نابولي المتصدر.