ليفربول يكتسح بطل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا

سجل لويس دياز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة ليفربول أمام باير ليفركوزن، ليقود "الريدز" لفوز كاسح على بطل ألمانيا بنتيجة 4-0 بدوري أبطال أوروبا.

على إستاد أنفليد، لقن ليفربول بطل "البودنسليغا" درساً قاسياً بقيادة مدربه الإسباني تشافي ألونسو الذي بدوره عاد إلى معقل "الريدز" بعد غياب طويل، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح دياز باب التسجيل في الدقيقة 60 لليفربول، قبل أن يضاعف زميله جاكبو النتيجة في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 83، عاد الدولي الكولومبي لزيارة شباك ليفركوزن مسجلاً الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يعود مرة ثالثة ليعلن عن نفسه بطلاً لليلة الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا.