غالبية مشجعي مانشستر يونايتد مع بناء ملعب جديد

أعربت غالبية من مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي تفضيلها بناء ملعب جديد بدلا من إعادة ترميم ملعب "أولد ترافورد"، بحسب استطلاع للرأي صدر اليوم الثلاثاء.

من بين 50 ألف حامل لتذاكر يونايتد الموسمية وأعضاء النادي والأعضاء التنفيذيين الذين استطلعت آراؤهم، رأى 52 في المئة إنهم يفضلون فكرة المنشأة الجديدة، بينما أيد 31 في المئة إعادة ترميم أحد الملاعب الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية. في المقابل، أعرب 17 في المئة عن ترددهم.

أصدر يونايتد صورا فنية في سبتمبر لمشروع تجديد محتمل في أولد ترافورد وأشار إلى أن الملعب الجديد يمكن أن يكون جزءًا من مشروع إعادة تطوير بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية.

ويدرس مالكو النادي حاليا الخيارات بالاشتراك مع فريق عمل تجديد أولد ترافورد، والذي يضم مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل ورئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى سيباستيان كو من بين أعضائه.

وذكرت صحيفة "ذي ديلي تيليغراف" أنه من المرجح أن يتم اتخاذ القرار بشأن الخيار النهائي في النصف الأول من عام 2025.

ركز فريق العمل خلال مشاوراته على بناء ملعب جديد يتسع لـ 100 ألف متفرج بدلاً من إعادة تطوير أولد ترافورد.