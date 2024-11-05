صدمة في الهلال.. نيمار يتعرض لإصابة جديدة (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي نيمار جيونيور لاعب الهلال السعودي إلى إصابة قوية في مباراة فريقه أمام استقلال طهران ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

دخل نيمار المباراة كبديل في الدقيقة 58 بديلاً عن محمد القحطاني، غير أن اللاعب غادر الملعب متأثراً بإصابته في الدقيقة 84.

وانتهت مباراة الهلال أمام استقلال الإيراني، بتفوق "زعيم" الأندية السعودية بثلاثية من توقيع ألكسندر ميتروفيتش.