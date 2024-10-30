تصريحات مثيرة.. مدرب العين يتحدث عن جمهور الأهلي المصري وسبب الخسارة

أكد مدرب العين الأرجنتيني كريسبو، أنه من الصعب أن يلعب فريق ضد هذا الكم من الجماهير، وقال إنه من غير السهل اللعب في هذه الأجواء الجماهيرية الكبيرة، مشيرا إلى أن الأهلي المصري أخذ المبادرة عن طريق خطأ تسبب بهدف في الشوط الأول.

وكان الأهلي تغلب على العين الإماراتي، أمس، بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في ربع نهائي كأس إنتركونتينينتال ليودع العين البطولة القارية من الدور الثاني بعد هزيمته ضد الأهلي، علما بأنه فاز في الدور التمهيدي على أوكلاند سيتي 6-2.

وقال المدرب كريسبو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "هذه هي كرة القدم أحيانا يكون لديك تصور للمباراة وتعتقد أنه خيار جيد ولكن اليوم لم نلعب بشكل جيد، هذه فرصة جيدة للتعلم ويجب أن نعيش مع الأخطاء ونتعلم منها".

وتابع كريسبو: "اللعب ضد مثل هذ النوع من الجماهير صعب ولكن الأهم هو أننا نحترم البطولة وعلى مستوى كرة القدم الأهلي لعب بشكل أفضل منا، ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية ودفعنا ثمنها غاليا وعندما تلعب في مثل ذلك المستوى العالي يكون من الصعب ارتكاب الأخطاء، مع تلك الأجواء يجب أن تقدم مباراة مثالية ولكننا لم نقم بذلك".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "حاولنا اللعب بسفيان رحيمي كمهاجم ولكن بعد تأخرنا حاولنا إضافة لابا كودجو معه ولكن كل الحلول التي حاولناها لم تأتي بالنتيجة، لم تكن ليلتنا وكل شيء جربناه قاموا بشيء أفضل منه، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا ولكن لم نشعر بالراحة في أي وقت من المباراة، استقبلنا الأهداف من أخطاء فردية لا يمكن ارتكابها في مثل تلك المباريات".

واختتم حديثه: "لعبنا ضد فريق قوي وأمام جماهيره، كل هذا المجهود والطاقة أحيانا لا تكون كافية، لا أريد ان أقول إننا قمنا بمعجزة بالتتويج بدوري أبطال آسيا ولكن أقول إننا نريد الوصول إلى هنا من جديد".