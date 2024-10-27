بديل جديد لمحمد صلاح في ليفربول.. من ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن وجود رغبة لنادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل محمد صلاح في حال لم ينجح النادي في التوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده، بجانب كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وذكرت شبكة "caught offside"الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تستهدف التوقيع مع جناح ريال مدريد ومنتخب تركيا، أردا غولر، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ترى إدارة ليفربول أن التوقيع مع أردا جولر سيكون حلاً رائعاً في المستقبل القريب في حال رحيل محمد صلاح أو استمرار النجم المصري لأعوام قليلة قادمة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول سينتهي بنهاية الموسم الجاري، صيف 2025، وتابعت الشبكة أن ليفربول يواجه منافسة شرسة أيضاً مع آرسنال الذي يرغب في التوقيع مع جولر بناءً على رغبة مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا ليكون بديلاً لـ مارتن أوديجارد.

ووفقاً لما جاء في الصحف الإسبانية فإن ريال مدريد لن يوافق على رحيل لاعبه التركي إلا في حال وصول عرض يتجاوز 70 مليون يورو، ويعتبر أردا جولر أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، حيث أظهر جودته في منافسات يورو 2024 الأخيرة وعدة مباريات رفقة ريال مدريد.

ويواجه اللاعب الشاب جولر، أزمة في ليفربول تتمثل في قلة المشاركة رفقة ريال مدريد، حيث لم يشارك هذا العام إلا في 11 مباراة بجميع المسابقات بمعدل دقائق لعب 291 دقيقة ولم يستطيع أن يحرز أي هدف منذ بداية الموسم.