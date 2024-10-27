قاهر بطل العالم يعود.. رينارد مدرباً لـ "الأخضر"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي، وذلك بعد أيام من الانفصال بالتراضي عن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

نشر حساب المنتخب السعودي على منصة إكس مقطع فيديو لرينارد يقول فيه باللغة الإنجليزية: "لم أكون أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب، علاقتي بالسعودية والجماهير وباللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها، قصتي لم تنته مع السعودية والحمد لله لقد عدت".

وكان اتحاد الكرة السعودي قد فسخ عقد مانشيني، الخميس الماضي، بعد تراجع نتائج الأخضر في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعد رينارد من المدربين البارزين مع منتخب السعودية حيث قاد الفريق إلى تحقيق انتصار تاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، قبل أن يشق "التانغو" طريقه ويحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.