7 ميداليات إماراتية لمنتخب الجوجيتسو في بطولة العالم

حصد المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، سبع ميداليات ملونة (ذهبيتان، وثلاث فضيات، وبرونزيتان)، في بطولة العالم المقامة حالياً بمدينة هيراكليون اليونانية، وتستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل.

وحملت الميداليتان الذهبيتان توقيع عمر السويدي بوزن (56 كغم)، وخالد الشحي (62 كغم)، وحققت بلقيس الهاشمي (45 كغم)، وزايد الكثيري (56 كغم)، ومحمد السويدي (69 كغم) الميداليات الفضية، ونالت عائشة الشامسي (45 كغم)، وميثاء شريم (48 كغم) الميداليتين البرونزيتين.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد علي، في تصريحات صحافية، إن «الإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، ونجاحهم في حصد عدد من الميداليات الملوّنة، يعزز فرص المنتخب بالحفاظ على اللقب». وأضاف: «ما حققه أبناؤنا وبناتنا اليوم يعكس بشكل واضح نجاح خطط الإعداد المكثفة، وتحضيرات المنتخب للمنافسة في مثل هذه البطولات العالمية». تجدر الإشارة إلى أن مرحلة الاستعدادات والمعسكرات التدريبية كانت حاسمة في صقل مهارات اللاعبين، ورفع مستوى جاهزيتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.