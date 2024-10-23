مانشستر يونايتد يدخل في مفاوضات رسمية مع تشافي

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد دخل رسمياً في محادثات مع مدرب برشلونة السابق تشافي هرنانديز لخلافة إيريك تن هاغ في تدريب الفريق.

قالت الصحيفة إن 4 إداريين من مانشستر يونايتد توجهوا إلى مدينة برشلونة لإجراء مفاوضات مع تشافي هرنانديز لتولي تدريب "الشياطين الحمر" خلفاً من الهولندي إيريك تن هاغ.

وتابعت: "تم الاتصال بمدرب برشلونة السابق مرتين في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، سيما بعد البداية السيئة للنادي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية".

وغادر تشافي هرنانديز منصبه كمدير فني في برشلونة الصيف الماضي، وارتبط اسمه بتدريب العديد من الأندية على رأسها ميلان وتشيلسي، غير أن دخول يونايتد على الخط قد يغير وجهته صوب ملعب الأحلام أولد ترافورد.