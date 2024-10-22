رحيل فوزي البنزرتي عن تدريب منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنهاء الارتباط مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي بعد نحو ثلاثة أشهر من استلامه لمهامه.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم إنهاء التعاقد مع المدرب بالاتفاق بين الطرفين.

ويأتي رحيل البنزرتي في أعقاب أداء مخيب للمنتخب التونسي في مواجهتيه ضد منتخب جزر القمر في تصفيات كأس أمم افريقيا بعد تحقيقه فوزين متتاليين ضد مدغشقر وجامبيا.

وحقق جزر القمر فوزا تاريخيا على مضيفه منتخب تونس بهدف نظيف وتعادل المنتخبان بهدف لمثله في المباراة التي جرت في كوت ديفوار. ولا يزال منتخب نسور قرطاج متصدرا للمجموعة الأولى بسبع نقاط.