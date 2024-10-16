أداء أسطوري من ميسي.. الأرجنتين تسحق بوليفيا بقيادة "الخارق" (فيديو)
قدم النجم ليونيل ميسي أداءً خارقاً ليقود منتخب الأرجنتين فوز كبير على منتخب بوليفيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونومنتال" في الجولة العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2026.
ودك منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، شباك بولفيا بست أهداف دون رد، ووقع ميسي 5 أهداف منها، بإحرازه 3 أهداف وصناعته لهدفين.
وجاءت أهداف "التانغو" في شباك بوليفيا عن طريق ليونيل ميسي “ثلاث أهداف هاتريك”، ولاوتارو مارتبنيز “هدف”، وجوليان ألفاريز “هدف”، ونيكولاس جونزاليس “هدف” في الدقائق 19-43-45+3-49-70-85-87 على الترتيب.
سداسية رائعة🔥🇦🇷— SSC (@ssc_sports) October 16, 2024
وهاتريك #ميسي ⚽️⚽️⚽️
شاهد أهداف الأرجنتين⬇️#تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#الأرجنتين_بوليفيا | #SSC pic.twitter.com/35RbRWP8Wq
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