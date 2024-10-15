قرار من "كاف" في أزمة ليبيا ونيجيريا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إحالة شكوى منتخب نيجيريا ضد ليبيا إلى المجلس التأديبي.

وقال "كاف" في بيان له: "أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اتصالات مع السلطات الليبية والنيجيرية بعد أن تم إبلاغه بأن المنتخب النيجيري لكرة القدم (سوبر إيغلز') وجهازه الفني تقطعت بهم السبل في ظروف مزعجة لعدة ساعات في المطار الذي زُعم أن السلطات الليبية أمرتهم بالهبوط فيه".

وأضاف البيان: "تمت إحالة الأمر إلى مجلس CAF التأديبي للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب ضد أولئك الذين انتهكوا لوائح وأنظمة الاتحاد".

ومن المفترض أن يخوض منتخب نيجيريا مباراة أمام منتخب ليبيا الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.