فازت على بلجيكا.. فرنسا تضع قدماً في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

سجل المهاجم راندال كولو مواني ثنائية قاد بها فرنسا للفوز 2-1 على بلجيكا في بروكسل، في المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتتقدم فرنسا خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية.

افتتح كولو مواني التسجيل بهدف من ركلة جزاء حصلت عليها فرنسا إثر لمسة يد من جانب فوت فاس، ثم تعادل لويس أوبيندا لبلجيكا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد أن أهدر زميله القائد يوري تيليمانس ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 62، أضاف كولو مواني الهدف الثاني وحافظ المنتخب الفرنسي على تقدمه رغم طرد لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني لحصوله على الإنذار الثاني قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بعشر نقاط حصدتها خلال أربع مباريات وتليها فرنسا في المركز الثاني بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند أربع نقاط وتليها إسرائيل بدون نقاط.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تقام منافساته في مارس المقبل.