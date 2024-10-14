مونديال كريكت السيدات "الإمارات 2024" يدخل مرحلة الحسم

دخلت بطولة العالم للكريكت للسيدات "تي 20" التي تشهد منافساتها كل من دبي والشارقة مراحلها النهائية قبل ان يسدل عنها الستار الأحد المقبل، إذ تشهد المواجهات المقبلة مرحلة الحسم في البطولة التي من المقرر لها أن تكشف هوية الأربعة الكبار المتأهلين إلى الدور نصف النهائي خلال اليومين المقبلين.

وكانت أستراليا حاملة اللقب 6 مرات نجحت في حسم مواجهتها التي انتظرتها جماهير البطولة بشغف أمام المنتخب الهندي الذي لعب بكل طاقته ومن خلفه جماهيره التي ملأت استاد الشارقة التاريخي في مباراة ماراثونية حبست الأنفاس حتى الثانية الأخيرة منها، ليخرج منها المنتخب الأسترالي فائزاً ويؤكد عزمه وتحديه لحسم لقب البطولة الحالية ليضيفه إلى سجله المشرف في البطولة.

وبخسارة الهند التي تتعادل في عدد النقاط مع نيوزيلندا مازالت تتعلق بالأمل لحجز مكان لها بين الكبار في الدور نصف النهائي، إذ أن فوز باكستان على نيوزيلندا في التصفيات يجدد أملها، وفي حالة فوز نيوزيلندا ستخرج الهند من سباق المنافسة.

من جهته قال عضو مجلس الإمارات للكريكت رئيس مجلس إدارة استاد الشارقة وليد بو خاطر في تصريحات صحافية: "سعداء بحجم النجاح الذي شهدته النسخة الحالية لمونديال السيدات"، مشيرا أن "الحضور الجماهري الكبير للقاء الهند وأستراليا أكد عراقة استاد الشارقة التاريخي للعبة وما يحظى به من مكانه تاريخية على مستوى اسيا في مجال اللعبة".



وكان مونديال الكريكت انطلق في الثالث من الشهر الجاري بمشاركة 10 منتخبات تم تقسيمها على مجوعتين، ضمت الأولى تضم أستراليا، الهند، نيوزيلندا، باكستان، وسريلانكا، فيما جمعت الثانية: بنغلاديش، إنجلترا، جنوب إفريقيا، وجزر الهند الغربية، وأسكوتلندا.