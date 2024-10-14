أبرزهم محمد صلاح.. تعرف إلى غيابات منتخب مصر في مباراة موريتانيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، منح قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول راحة استثنائية بعد الفوز على موريتاينا، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، وذلك بعد ضمان صدارة المجموعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وقبل عدد كبير من المباريات يخوضه اللاعب الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري عبر منصة "إكس" تغريده بقرار المنتخب وجاء فيه: "عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

كما يغيب عن منتخب مصر أيضا في مواجهة موريتانيا، مصطفى محمد حيث فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن إعفاء اللاعب الفريق من المشاركة في مباراة موريتانيا بعد أن أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني اراحته حفاظا.

كما غادر اللاعب نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم لصعوبة لحاقه بمباراة موريتانيا حيث خضع اللاعب لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية وأثبتت استمرار معاناته من الإجهاد بالعضلة الخلفية.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات الإفريقية برصيد 9 نقاط بينما يتساوى باقي منتخبات المجموعة الثلاثة الأخرى عند 3 نقاط.