إيقاف مدافع ميلان مباراتين لخروجه عن النص

تعرض الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع نادي ميلان للإيقاف مباراتين اليوم الثلاثاء بسبب تصرفاته التي أعقبت الهزيمة أمام فيورنتينا 1 -2 اول من أمس الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واحتج هيرنانديز بشكل غير لائق ضد حكم المباراة لوكا بايريتو عقب نهاية المباراة ونال البطاقة الحمراء.

وأكد قاض رابطة الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء أن الظهير الأيسر الفرنسي "وجه انتقادات غير محترمة للغاية للحكم عدة مرات".

ويغيب هيرنانديز الذي شارك في جميع مباريات ميلان هذا الموسم، عن المباراتين أمام أودينيزي وبولونيا.