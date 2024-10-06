بعد محمد صلاح.. مرموش يكرس العقدة المصرية للنجم الإنجليزي هاري كين (فيديو)

سجل المهاجم المصري عمر مرموش هدفين وصنع هدفا ليمنح فريقه فرانكفورت تعادلا مثيرا أمام ضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم بايرن ميونخ، الهداف الإنجليزي هاري كين، وخلال ست مباريات في الدوري الألماني بالموسم الجاري ساهم مرموش في 12 هدفا (8 أهداف و4 أسيست) وهو أكثر من سجل وأكثر من ساهم في المسابقة حتى الآن.

وبعد أن عانى هاري كين أمام هداف ليفربول، المصري محمد صلاح، في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد أن خطف صلاح النجومية والأضواء، انتقل الهداف الإنجليزي إلى الدوري الألماني ليجد نفسه في منافسة صعبة مع هداف مصري آخر هو عمر مرموش الذي انتزع صدارة هدافي الدوري الألماني، لتتكرس عقدة المصريين أمام هاري كين.



تقدم الفريق البافاري بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

وسريعا منح المهاجم المصري عمر مرموش فريقه فرانكفورت التعادل في الدقيقة 22.

ولم يكتف مرموش بهز الشباك بل مرر كرة إلى زميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

لكن بايرن ميونخ نجح في إدراك التعادل قبل الاستراحة بهدف سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 53 سجل مايكل أوليسي الهدف الثالث لبايرن ميونخ والرابع له في الدوري هذا الموسم.

وعاد مرموش للتألق مجددا بهدف ثان في الدقيقة 94 ليمنح فريقه التعادل بتوقيت قاتل.

وتعثر بايرن ميونخ بتعادل ثان على التوالي بعد أربعة انتصارات متتالية في بداية المشوار ليبقى رصيده 14 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج صاحب المركز الثاني.

أما آينتراخت فرانكفورت انفرد بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارة واحدة.