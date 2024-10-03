"بطولات ميسي كالمطر".. أكثر 10 لاعبين تتويجاً في التاريخ بينهم نجم عربي!

ما زالت سماء كرة القدم تمطر بطولات على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي دون توقف.. تذرف فوقه ذهباً بمشهد يختزل الفرح في كوكب يتوق لرؤية انتصاراته وجمال أهدافه، وينبهر بمراوغاته منذ 2005 بقميص برشلونة مروراً بعطره الباريسي مع سان جيرمان، وإطلالاته الحالية في ساعات الصباح الأولى مع انتر ميامي الأميركي.

ورغم بلوغه 37 سنة واقترابه من الاعتزال إلا أن التجاعيد ترفض الظهور على وجه ميسي، فيما تخضع اللعبة لقوانين جاذبيته الجماهيرية ومنصات التتويج تستدعيه على الدوام وكأن الكرة ترفض فراقه عن عشاقه.

بالأمس، قاد ميسي فريقه إنتر ميامي الأميركي للتتويج بلقب درع المشجعين بتسجيله هدفي الفوز على كولومبوس كرو 3-2، ليضيف "البرغوث" لقبه الـ46 في مسيرته الكروية الزاخرة بالإنجازات التي سطرها مع المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وحالياً مع ميامي.

فوز ميسي ببطولة جديدة يطرح سؤالاً جماهيرياً: من أكثر اللاعبين فوزاً بالبطولات على كوكب كرة القدم؟ الإجابة كالعادة "ميسي"، لأنه الفتى الذهبي وأحد سحرة اللعبة ليس في العصر الحالي فحسب وإنما على مر التاريخ إذ عزز صدارته لقائمة العشر الأوائل بصفته الأكثر صعوداً لاستلام الكؤوس (46 بطولة حتى الآن)، يليه في المركز الثاني البرازيلي داني ألفيس (43 بطولة).

ولم تخلُ القائمة من اسم عربي وهو لاعب الأهلي المصري حسام عاشور الذي حل بالمركز الثالث بـ(39 بطولة)، متفوق على الإسباني أندريس انييستا الرابع (37 بطولة)، ثم البرازيلي ماكسويل خامساً (37 بطولة)، والويلزي ريان غيغز سادساً (36 بطولة).

ويأتي الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو سابعاً (35 بطولة)، ثم الإسباني جيرارد بيكيه ثامناً (35 لقباً)، والأسكتلندي كيني دالجليش (35 بطولة)، والبرتغالي فيتور بايا عاشراً بـ(34 بطولة).

"الإمارات اليوم" ترصد إنجازات ميسي الـ46 في ميسرته الكروية بالتفصيل، على النجو التالي:

إنجازات ميسي مع المنتخب

حقق ميسي 6 بطولات مع المنتخب الأرجنتيني هي:

كأس العالم 2022

كوربا أميركا 2021 و2024

كأس العالم للشباب 2005

دورة الألعاب الأولمبية بكين 2008

فيداليسيما (بطولة كونميبول - يويفا) 2022





إنجازات ميسي مع الفرق

الدوري الإسباني مع برشلونة (10 مرات)

الدوري الفرنسي (مرتين)

كأس ملك إسبانيا (7 مرات)

السوبر الإسباني (8 مرات)

السوبر الفرنسي (مرة واحدة)

كأس الدوريات الأميركية (مرة واحدة)

درع المشجعين (مرة واحدة)

دوري أبطال أوروبا (4 مرات)

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات)

كأس العالم للأندية (3 مرات)