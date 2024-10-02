أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري من 20 إلى 24 أكتوبر

تستضيف العاصمة «أبوظبي» منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

تأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز الأهلي بالنسخة الأولى العام الماضي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي يوم الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 17:00، ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 21:00، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 17:05.