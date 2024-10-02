إلغاء البطاقة الحمراء على نجم مانشستر يونايتد

قال مانشستر يونايتد إن قائد الفريق برونو فرنانديز تجنب الإيقاف لـ3 مباريات، بعد أن نجح استئناف النادي ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام توتنهام هوتسبير، وبذلك يمكن للاعب الوسط البرتغالي المشاركة أمام أستون فيلا في المباراة المقبلة.

تم طرد برونو فرنانديز (30 عاماً) خلال خسارة يونايتد 3-0 أمام توتنهام على ملعب أولد ترافورد، وذلك في الدقيقة الـ42 بداعي تدخل قوي على لاعب الوسط جيمس ماديسون.

وكان من المفترض، وفقاً للعقوبة، أن يغيب فرنانديز عن مباريات مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا، الأحد المقبل، وبرنتفورد ووست هام يونايتد، قبل إلغاء البطاقة الحمراء.

وقال يونايتد في بيان: "سيكون برونو فرنانديز متاحاً لدخول قائمة مانشستر يونايتد في المباريات المحلية الثلاث المقبلة بعد قبول الطعن الذي تقدم به مانشستر يونايتد على عقوبة إقصائه بالبطاقة الحمراء".

ويحتل يونايتد المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط حصدها خلال 6 مباريات.