فريق دبي لكرة السلة يحقق أول فوز خارج أرضه

حقّق فريق دبي لكرة السلة أول فوز خارج أرضه، وثاني انتصار على التوالي، ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بعد تغلبه مساء الأحد على خصمه فريق سيديفيتا أولمبيا السلوفيني بنتيجة 92-84.

بدأ فريق دبي مباراته التي أقيمت في ملعب أرينا ستوزيتسي، متطلعاً إلى مواصلة النتائج الإيجابية، بعدما حقق فوزاً مذهلاً في أول مباراة له في مواجهة حامل اللقب سرفينا زفيزدا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قدم اللاعبون أداءً جماعياً قوياً.

وكان قائد فريق دبي كليمن بريبيليتش، الذي عاد إلى وطنه سلوفينيا لخوض هذه المباراة قد قدم أداءً مميزاً مع تسجيل 23 نقطة، و5 كرات مرتدة، و4 تمريرات حاسمة، واستخلاص الكرة من الخصم مرتين، كما قدم الثنائي الديناميكي نيت ماسون (20 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وإيزايا تايلور (10 نقاط) أيضاً أداءً متميزاً خلال هذه المباراة.

وقال مدرب فريق دبي لكرة السلة يوريتشا جوليماش بعد المباراة: «كنا مسيطرين على المباراة. لقد كنا نتحكم باللعبة لمدة 35 إلى 37 دقيقة والتزم اللاعبون بكل ما اتفقنا عليه».

يلعب فريق دبي مباراته التالية على أرضه في مواجهة خصمه فريق ميغا إم آي إس الصربي، السبت المقبل، في ملعب كوكاكولا أرينا في دبي.