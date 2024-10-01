دبي تجهز نيمار للعودة إلى الهلال في أجواء خيالية (ًصور)

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن النجم نيمار جونيور بدأ الاستعداد للعودة إلى الملاعب من خلال سفره إلى دبي في أجواء خيالية.

ونشرت برونا بيانكاردي زوجة اللاعب البرازيلي مجموعة للصور أثناء زيارتهما لدولة الإمارات ومعهما ابنتهما.

وقالت برونا إن الروتين اليومي في دبي كان حافلاً، حيث استمتعت عائلة اللاعب البرازيلي بتناول الأكلات المختلفة ومشاهدة المسلسلات، والسكن في إطلالة خلابة على برج خليفة.

​كما أشارت إلى أنهم توجهوا إلى المركز التجاري الشهير دبي مول.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن نيمار بدأ بالفعل دخول أجواء العودة إلى المباريات بسفره إلى دبي، بعدما دخل المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة التي تعرض لها العام الماضي بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.