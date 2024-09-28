أزمة جديدة بين مبابي وباريس سان جيرمان.. مواجهة قضائية في 15 أكتوبر

ستتجدد المواجهة بين نجم منتخب فرنسا، وريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، وناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، في 15 أكتوبر المقبل، وذلك أمام لجنة الاستئناف المشتركة برابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين، لحل النزاع الخاص بمطالبة اللاعب للنادي الباريسي بدفع 55 مليون يورو كرواتب ومكافات متأخرة.

ستدرس هذه اللجنة قرار الدرجة الأولى الذي اتخذته اللجنة القضائية التابعة للرابطة، بأحقية اللاعب في الحصول على هذا المبلغ من الـ"بي إس جي".

وكان إدارة النادي استأنفت ضد قرار اللجنة، وهو ما أوقف قرار إلزامه بدفع هذا المبلغ لقائد المنتخب الفرنسي.

ويطالب مبابي النادي الباريسي بالحصول على 55 مليون يورو، الخاصة بالثلث الأخير من منحة التوقيع على تجديد عقده في 2022 (36 مليوناً)، ورواتب الأشهر الأربعة الأخيرة في عقده.

ومن جانبه، يرفض باريس سان جيرمان دفع هذا المبلغ، لأنه تعهد بالتخلي عنه في حالة رحيله بشكل مجاني لأي فريق، وهو ما حدث بتوقيعه لريال مدريد الإسباني بداية الموسم الجديد.