كسر التوقعات وانتصر على غريمه التقليدي الأهلي.. الزمالك سوبر إفريقيا

حسمت ضربات الترجيح من علامة الجزاء لقب السوبر الإفريقي لمصلحة الزمالك، على حساب غريمه التقليدي الأهلي بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم الفلسطيني، وسام أبوعلي لمصلحة الأهلي من ضربة جزاء «44»، ثم أدرك البديل ناصر منسي التعادل لمصلحة الزمالك «77».

وكرَس الزمالك عُقدة تاريخية أمام الأهلي ظلت ممتدة على مدار 30 عاما بعد أن فاز بأول لقب سوبر جمعهما في جنوب افريقيا، بهدف دون رد عام 1994.

وجاءت المباراة فقيرة فنيا، إذ حضر الحذر في الدقائق الأولى، وكاد مهاجم الأهلي وسام أبوعلي أن يكسر حالة الملل بتصويبه من ضربة ثابتة أبعدها حارس الزمالك محمد عواد «6».

ورد لاعب الزمالك ناصر ماهر بتسديدة أخرى من خارج الصندوق مرت بجوار القائم الأيسر دون أن تُشكل خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي «8».

وتوقيع الجميع أن تأخذ المباراة طابعا هجوميا، لكن عادت المبالغة الدفاعية من الفريقين فانحصر اللعب في وسط الميدان، حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت ضربة جزاء لمصلحة الأهلي، احتسبها الحكم الليبي عبد الواحد حربوده، بعد العودة لتقنية الفار.

واعترض فريق الزمالك على قرار حكم المباراة وكاد لاعبوه أن ينسحبوا من أرضية الملعب، لكن في الأخير تواصل اللعب وتمكن وسام أبوعلي من ترجمة اللعبة لهدف.

وتغير الحال في الشوط الثاني والذي شهد أفضلية مطلقة للاعبي الزمالك، الذين صالوا وجالوا بحثا عن التعادل، وكاد زيزو أن يفعلها من تسديدة مباعته لكن الحارس محمد الشناوي أبعد اللعبة على مرتين.

واستطاع ناصر منسي، أن يُعيد الزمالك إلى أجواء السوبر، فأدرك التعادل من هفوة دفاعية، ووضع الكرة التي وصلته من عمر جابر في مرمى الأهلي.