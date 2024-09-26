فينيسيوس يحصل على حقه بالمحاكم.. الاعتداء على لاعب ريال مدريد "جريمتين"!

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على حكم بإدانة مشجع ينتمي لنادي مايوركا كان قد وجّه له إهانات عنصرية خلال مباراة "النادي الملكي" في الخامس من فبراير العام الماضي.

وقال ريال مدريد على حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم: "إن المتهم أدين بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية، تفاقمتا بالتصرف بدوافع عنصرية ضد فينيسيوس، وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة 12 شهراً، ومنعته من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات".

والجريمتان اللتان ارتكبهما المشجع هما العنصرية ضد فينيسيوس للون بشرته وتوجيه شتائم وإثارة الجماهير ضد اللاعب بدوافع عنصرية.

يذكر ان فينيسيوس عانى الأمرين في الموسم الماضي ودخل في نوبة بكاء جراء الإهانات العنصرية التي تلقاها من جماهير الأندية المنافسة لريال مدريد خصوصاً أمام أندية فالنسيا ومايوركا وأوساسونا وبقية الأندية التي تحاول استفزاز اللاعب وتؤجج مشاعره وإخراجه عن طوره وتشتيت ذهنيته في المباريات لاسيما انه أبرز اللاعبين في "الميرينغي" ومفتاح انتصارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.