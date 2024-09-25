أول مدرب اكتشف موهبة لامين جمال.. من النظرة الأولى وفي 5 دقائق! (فيديو)

كثير من المتابعين لمباريات كرة القدم يحكمون على قدرات اللاعبين ويقيمون أداءهم بعد وصولهم الملاعب العالمية الكبرى "كامب نو"، "سانتياغو برنابيو"، ملعب "الاتحاد"، واستاد "طيران الإمارات" و"اليانز أرينا"، دون أن يدركوا بأن الأصعب هو تقدير الموهبة الكروية في ملاعب التدريب ومن النظرة الأولى!.

هذا ما ظهر جلياً في قصة موهبة برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال الذي يعتبر أصغر لاعب في تاريخ برشلونة بعمر 15 سنة و290 يوماً، عندما شارك كبديل ضد ريال بيتيس، وأصغر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ كأس أمم أوروبا عبر "يورو 2024" وتوج باللقب لاحقاً بعمر 17 سنة، إذ قال المدير الرياضي السابق لبرشلونة جوردي كرويف لموقع قناة "موفيستار" الإسباني: "في المرة الأولى التي ذهب فيها لامين جمال للتدريب مع الفريق الأول لبرشلونة، نظر إلينا المدرب تشافي هيرنانديز بعد 5 دقائق فقط، وقال إنه لاعب استثنائي".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رسميًا:



هدف لامين يامال ضد فرنسا يحصل على هدف اليورو.

pic.twitter.com/WYl0mXl7yM — عمرو (@bt3) July 16, 2024

حقيقة يجب أن تُقال، لامين طفل بعقلية الكبار النضج الكروي اللي وصل له مرعب جداً ويجب تقديره كون عمره لايتجاوز 17 سنه ..



لأني متأكد بعيد عن التعصب أن ماعمرك شفت بحياتك لاعب بالشكل هذا وعمره 17 سنه فقط .. مستوعبين الرقم؟ 17 س ن ه ياعالم !!

pic.twitter.com/pGWomN4Rol — 𝖠𝖻𝗎𝖠𝗁𝗆𝖾𝖽! (@ih12i) September 23, 2024

لذلك يعتبر المدرب السابق المقال من منصبه الموسم الماضي تشافي هو المكتشف الحقيقي لموهبة لامين جمال والذي منحه الثقة وقدمه نجماً في عالم كرة القدم.