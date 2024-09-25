أوصاف خارج النص ضد ريال مدريد وشبهات دعمه تحكيمياً.. "طلبات هذا الرجل أوامر"!

عادت أجواء المؤامرات لتغلف الدوري الإسباني لكرة القدم بعد التصريحات التي صدرت من الرئيس الأسبق لنادي فالنسيا الإسباني باكو رويج وهاجم فيها نادي ريال مدريد برئيسه فلورنتينو بيريز، واللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال رويج في مقابلة مع شبكة "ريليفو" الإسبانية إن "فلورنتينو بيريز يعتبر زعيم إسبانيا الأول ويتم تنفيذ أوامره على الدوام في الاتحاد الإسباني ولجنة التحكيم، بدليل ما حصل في إحدى مباريات فالنسيا مع ريال مدريد حين تراجع الحكم عن طرد فينيسيوس رغم استفزازه لجماهيرنا في ملعبنا خوفاً من هذا الرجل (بيريز)"!.

وأوضح: "أوامر بيريز أيضاً طمست القضية الشهيرة لعدد من لاعبي ريال مدريد الشبان المتورطين بتهم فاضحة، إذ تمت التغطية على القضية وعدم الحديث عنها، فضلاً عن تدخله في حرمان مدرج جماهير فالنسيا من حضور المباريات عقب واقعة فينيسيوس جونيور".

وكان فينيسيوس قد تعرض لوابل من الهتافات العنصرية للون بشرته من قبل مشجعين لنادي فالنسيا في 21 مايو 2023 وتسببت في بكاء اللاعب وخروجه عن النص غاضباً من الهجوم العنصري عليه ما أثار جدلاً واسعاً في إسبانيا ومثّل شرارة لهجوم متكرر عليه لاحقاً من جماهير الأندية الأخرى التي دأبت على إطلاق صافرات الاستهجان عليه في محاولات لاستفزازه.

وعلق الرئيس الأسبق لنادي فالنسيا الإسباني على الأمر بطريقة صادمة، قائلاً: "فينيسيوس جونيور إنه لاعب عظيم فنياً، ولكنه كشخص أعتبره أحمق"، مضيفاً: "أنوّه إلى أن ثمانية لاعبين في ريال مدريد هم من أصحاب البشرة السمراء فلماذا الجماهير تهاجم فينيسيوس فقط سواء في (الميستايا) أو أي ملعب آخر؟ إنهم المهاجرين الحقيقيين وليسوا مثل فينيسيوس".

وأكمل: "فينيسيوس لاعب مستفز والدليل ما قام به في تلك المباراة حين أشار لجماهيرنا بأن فالنسيا سيهبط إلى الدرجة الثانية وهو الذي أشعل الأزمة معهم".

يذكر أن ريال مدريد سيلتقي فالنسيا في مرحلة الذهاب من الدوري الإسباني في الثالث من نوفمبر المقبل في مباراة يتوقع أن تشهد توتراً كبيراً لأن الأزمة بين الناديين لم تبرد بعد.