رامية متوجة في أولمبياد باريس تتحول إلى «قاتلة محترفة»

حصلت الرامية الكورية الجنوبية كيم يي جي، صاحبة فضية أولمبياد باريس، على أول دور تمثيلي بصفتها قاتلة محترفة.

وأحرزت يي جي التي نالت بمهارتها وهدوئها شهرة كبيرة على الإنترنت في أولمبياد العاصمة الفرنسية هذا الصيف، الميدالية الفضية في مسابقة مسدس الهواء المضغوط (10 أمتار)، وتحولت شخصيتها الهادئة جداً - إلى جانب نظارات الرماية ذات الإطار السلكي وقبعة البيسبول - إلى شخصية مشهورة في جميع أنحاء العالم.

وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بها - وهي تصوّب من مسددها - إشادة من المشاهير، مثل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا ومالك منصة «إكس».

وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) في ذلك الوقت: «يجب أن يتم اختيارها في فيلم أكشن. لا يتطلب الأمر تمثيلاً».

وقال متحدث باسم شركة «آسيا لاب للترفيه» ومقرها سيؤول، أمس، إنها ستلعب دور قاتلة في سلسلة «كراش»، وهي سلسلة قصيرة من مشروع الفيلم العالمي «آسيا».

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن يي جي ستشارك في البطولة إلى جانب الممثلة الهندية والمؤثرة أنوشكا سين، وإنها متحمسة لمشاهدة «التآزر المحتمل الذي سينشأ عن تحول كيم يي جي، وأنوشكا سين، إلى ثنائي قاتل».