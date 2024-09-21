برشلونة المرهق بسبب «موناكو» يخوض اختبار «الغواصات الصفراء»

يستقبل فياريال المتألق هذا الموسم نظيره برشلونة متصدر الترتيب والعائد من خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان غداً ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الأداء.

ورغم أنّ فياريال (الغواصات الصفراء) خسر العديد من لاعبيه البارزين خلال الصيف، لكنّ الوافد الجديد أيوسي بيريس ساعده على تسجيل بداية أكثر من رائعة، حيث يحتل المركز الرابع بـ11 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو وريال مدريد وخلف بارسا المتصدر (15).

وينتظر رجال النادي الكاتالوني، الذي سجّل بداية مثالية في سعيه لاستعادة اللقب بعد أن حصد خمسة انتصارات من خمس مباريات، امتحان صعب للاحتفاظ بسجله النظيف.

وسجّل المهاجم البالغ 31 عاماً هدفاً قاتلاً ليمنح فريقه الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي، كما سجّل هدف التعادل أمام فالنسيا وآخر حاسماً ضد إشبيلية، ليصبح في رصيده ثلاثة أهداف بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة متصدر ترتيب الهدافين.

وقال بيريس: «لا أزال في طور التأقلم، أكتسب المزيد حيال أفكار المدرب وزملائي».

وسيسعى أصحاب الأرض للاستفادة من إرهاق النادي الكاتالوني الناتج عن خوضه، الخميس، مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، الذي يشارك في الدوري الفرنسي، والتي خسرها العملاق الكاتالوني بشكل مفاجئ 1-2.

ويؤازر أيوسي صانع اللعب أليكس بايينا وجناح برشلونة السابق المغربي إلياس أخوماش المنتقل إلى فياريال الموسم الماضي.

وقال أخوماش معترفاً بأنها مباراة خاصة بالنسبة له: «من الصعب دائماً مواجهة برشلونة، فهو متصدر الدوري الإسباني، لكن لدينا أفكار واضحة ونعمل على تنفيذها حتى تتحقق في المباراة».

يغيب عن برشلونة فيران توريس بداعي الإيقاف، إضافة إلى قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة وفي طليعتهم الأوروغوياني رونالد أراوخو والهولندي فرنكي دي يونغ.

من ناحية أخرى، يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول اليوم، ساعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الأداء.