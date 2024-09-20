الأسطورة محمد نور يصدم لاعب كونغ فو بردة فعل غير متوقعة (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو متداول لأسطورة كرة القدم السعودية ونادي اتحاد جدة محمد نور في مواجهة لاعب كونغ فو.

وتحدى لاعب الكونغ فو اللاعب محمد نور بإظهار ردة فعل على حركة قوية بالقدم كادت تلامس وجهه غير أن نور نجح في الاختبار ووقف ساكناً دون حراك الأمر الذي أدهش لاعب الكونغ فو الذي قال بأن "نور جاهز لممارسة الألعاب القتالية منذ الآن"!.

وظهر محمد نور البالغ من العمر حالياً 46 سنة، في الفيديو وكأنه لم يتغير شكله كثيراً باستثناء السمنة، في وقت بدأ المتفاعلون مع المقطع المصور يتنافسون على استحضار إنجازات نور ونشر فيديوهات لأجمل أهدافه في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

الاسطورة محمد نور في تحدي ردة الفعل مع لاعب كونغ فو 😂🥋 pic.twitter.com/YGwJrvr8XY — المدرج الذهبي - Almodrj (@AImodrj) September 20, 2024

يذكر أن نور يعتبر من أفضل اللاعبين في السعودية ولعب لاتحاد جدة خلال الفترة من 1996 إلى 2016 وقاده للكثير من البطولات المحلية والآسيوية، ومثل أيضاً النصر على سبيل الإعارة لمدة واحد فقط، والمنتخب السعودي 13 عاماً.